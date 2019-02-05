جعجع بحث مع جيرار ملف النازحين في لبنان

التقى رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​، في معراب، ممثلة ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ في لبنان ​ميراي جيرار​ في حضور الأمينة العامة د. ​شانتال سركيس​. وتباحث المجتمعون في ملف النازحين في لبنان.

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