ركّزت "كتلة المستقبل" على أنّ "ثقة المواطنين بحكومتهم تعلو فوق المصالح الحزبية والخاصة، ولا يمكن للثقة أن تصبح واقعًا دون تحويل مجلس الوزراء إلى ورشة عمل"، مشدّدةً على "أهمية التضامن الحكومي في هذا المنعطف المصيري من تاريخ البلد". ودعت الشركاء كافّة إلى "التوقّف عن المنازلات السياسية والإعلامية".
ولفتت في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، إلى "أهمية تحويل مجلس الوزراء إلى ورشة عمل يومية، بحيث تتمكّن الدولة بهيئاتها كافّة من وضع البرنامج الاستثماري والنهوض الاقتصادي والخدماتي"، منوّهةً إلى "أنّنا نجدّد دعمنا للحكومة ورئيسها، ونشيد بدور الوزراء، وبالتمثيل المميّز للمرأة في الحكومة، ونعتبر وصول الوزيرة ريا الحسن إلى وزارة الداخلية خطوة اساسية لتوسيع دور المرأة في المجتمع".
كانت هذه تفاصيل خبر "المستقبل" أكدت أهمية التضامن الحكومي: للتوقف عن المنازلات السياسية والإعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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