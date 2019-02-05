الدفاع المدني نقل احد عناصره إلى المستشفى اثر تعرضه لصعقة كهربائية في برج البراجنة

افادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، ان "عناصرها نقلوا عنصرا من الدفاع المدني إلى "​مستشفى الرسول الاعظم​"، بعد تعرضه لصعقة كهربائية في ​برج البراجنة​ في ​الضاحية الجنوبية​".

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