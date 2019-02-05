الراعي: نشكر كل الذين سهلوا عملية تشكيل الحكومة من جميع الأطياف والأحزاب

ألقى البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ كلمة في خلال الحفل الذي إقامته ​السفارة اللبنانية​ في ابوظبي على شرفه بحضور السفير الإماراتي في لبنان ​حمد الشامسي​ وممثلي الطوائف المسيحية والإسلامية وعدد من ابناء الجالية اللبنانية ، اعتبر فيها" ان اعمالكم تشهد لكم في هذه الدولة العزيزة التي فتحت ابوابها لكم وتمكنتم من تحقيق ذواتكم وما اتيتم به من مواهب على كل الصعد.

وشدّد الراعي على ان "سعادة السفير الشامسي يعرف كم هي محبتنا وتقديرنا لشخصه الكريم، لانك برهنت منذ اليوم الأول لأستلام مهمتك الدبلوماسية، محبتك للبنان وللبنانيين وعبرت عنها في كل مناسبة". ووجه الراعي "التحية الى سمو الأمير رئيس الدولة والى سمو الأمير ولي العهد ونائب رئيس الدولة على هذا الإنجاز العظيم الذي بدأه الأمير زايد وانطلقت الدولة الى الإمام اكثر وأكثر وكاننا أمام خلق جديد. ومن السفارة اللبنانية أوجه تحية كبيرة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وتحية كبيرة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ​سعد الحريري​.

واذا هنأ الراعي بولادة ​الحكومة​ بعد تسعة اشهر، لفت الى ان نرى الفرح على وجه البعض لان البلد من دون حكومة هو معطل وأنتم تعرفون الخسائر الكبيرة الا اننا نشكر كل الذين سهلوا العملية من جميع الأطياف والأحزاب وانطلقت الحكومة ونحن نريد لها النجاح فالتحديات كبيرة والمجتمعين العرب والدولي ينظران الى الانطلاق بوحدة وتعاون وتضامن.