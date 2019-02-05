متحدون تقدم بشكوى ضد العرب والجسر أمام قضاي التحقيق في بيروت

أفاد تحالف "متحدون" أنه "تقدم اليوم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ ​غسان عويدات​ ضد كل من ​جهاد العرب​ بصفته الشخصية وضد شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل العائدة له وضد ​نبيل الجسر​ بصفته الشخصية و​مجلس الإنماء والإعمار​ الذي يتولى رئاسته، بجرم الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وجرائم بيئية وصحية خطيرة سببها المخالفات والتجاوزات الجسيمة في معالجة ​نفايات​ ​مطمر الكوستابرافا​".

وفي بيان له، أوضح التحالف أنه "لجأ إلى هذه الخطوة بعد قيام ​النيابة العامة المالية​ بحفظ شكوى مماثلة في 04-02-2019، تأكيدا منه لالتزامه ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا، وخصوصا بعد الصرخات التي أطلقها كبار المسؤولين في الدولة أخيرا بوجوب التشدد في ملاحقة كل الجرائم التي تتعلق ب​الفساد​ والبيئة".