متحدون تقدم بشكوى ضد العرب والجسر أمام قضاي التحقيق في بيروت

أفاد تحالف "متحدون" أنه "تقدم اليوم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات ضد كل من جهاد العرب بصفته الشخصية وضد شركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل العائدة له وضد نبيل الجسر بصفته الشخصية ومجلس الإنماء والإعمار الذي يتولى رئاسته، بجرم الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وجرائم بيئية وصحية خطيرة سببها المخالفات والتجاوزات الجسيمة في معالجة نفايات مطمر الكوستابرافا".
وفي بيان له، أوضح التحالف أنه "لجأ إلى هذه الخطوة بعد قيام النيابة العامة المالية بحفظ شكوى مماثلة في 04-02-2019، تأكيدا منه لالتزامه ملاحقة الفاسدين أينما وجدوا، وخصوصا بعد الصرخات التي أطلقها كبار المسؤولين في الدولة أخيرا بوجوب التشدد في ملاحقة كل الجرائم التي تتعلق بالفساد والبيئة".
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