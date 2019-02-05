كرامي: المطلوب في اول بند للحكومة الاهتمام بالواقع الاقتصادي

شدد النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح بعد لقائه رئيس ال​حكومة​ الأسبق ​سليم الحص​، على أن "المطلوب في اول بند للحكومة الاهتمام بالواقع الاقتصادي، وهذا لا يتحقق إلا بوقف الهدر و​محاربة الفساد​"، مشيرا الى أن "نيل الثقة الحقيقي يكون من الشعب ال​لبنان​ي، وفي الحقيقة بعد كل السجالات والاتهامات والاتهامات المضادة لا أرى حتى الآن ان هذه الحكومة تعكس ثقة لدى الشعب، وعلى الحكومة ان تعمل كما قال رئيسها ​سعد الحريري​ من اجل استعادة ثقة الناس، والا ​الوضع الاقتصادي​ متجه الى اصعب، وعليها العمل الكثير والقليل من الكلام".

ولفت كرامي الى أن "زيارتنا اليوم للحص هي زيارة لقامة وطنية نستأنس برأيها عندما تدلهم الظلمة، وطبعا تذكرنا معا الايام الصعبة التي عاشها لبنان وكان الرئيس الحص والكثير من الشخصيات هم صمام الامان في هذا الوطن، واستطعنا الوصول الى بر الامان عبر ​اتفاق الطائف​ الذي نطلب من الجميع اليوم الحفاظ عليه واحترامه والاقتداء بنهج الرئيس الحص، هذا النهج المنطلق من نظافة الكف".

أضاف كرامي: "لا يمكن ان نزور الرئيس الحص ولا نستحضر معه مقولتين، الاولى هي ان كل الالعاب في الدنيا لها قواعد الا ​السياسة​ في لبنان ليس لها قاعدة، وما نراه في لبنان من ألعاب سياسية يؤثر على الوطن بشكل سلبي، ونأمل من السياسيين ان يترفعوا عن هذه الممارسات وان يقتدوا بحكومة الوحدة الوطنية والعمل بقلب واحد كما طلبنا من الاساس وكما سيكون ممثلنا الوزير ​حسن مراد​ من ضمن فريق عمل واحد نعمل لمصلحة الوطن. والمقولة الثانية التي قالها الرئيس الحص هي أن المسؤول يبقى قويا الى ان يطلب طلبا لنفسه، وهذا الامر اساسي من اجل محاربة الفساد والهدر والنقاء في العمل السياسي".