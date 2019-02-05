عازار افتتح القسم 2 من محور "المدرسة الكاثوليكية: هوية ورسالة" ضمن دورة للمعلمين الجدد

افتتح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، القسم الثاني من محور "المدرسة الكاثوليكية: هوية ورسالة" المتعلق بالدورة التدريبية الخاصة بالمعلمات والمعلمين الجدد والتي تمتد على سنتين.
وركّز في كلمته الافتتاحية على كون "أفراد الأسرة التربوية في المدارس هم مكرّسون لخدمة الأجيال الطالعة، وهم مؤتمنون على النهوض بلبنان ليبقى رائدًا في مجالات التربية والتعليم".
بعد صلاة العائلة التربوية، قدّم الخبير التربوي عضو الهيئة التنفيذية ليون كلزي، المبادئ الّتي ترتكز عليها المدرسة الكاثوليكية انطلاقًا من شرعتها التربوية واستنادًا إلى توجيهات الكنيسة، إضافةً إلى إدارة عدد من المشاغل والنشاطات الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون، من أجل جودة التعليم وحسن الاحتراف فيه".
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