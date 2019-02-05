إدي معلوف: الحكومة تعكس اقرب ما يمكن نتائج الانتخابات

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ انه "في نهاية المطاف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ هو من قدّم التشكيلة الحكومية، مع العلم ان تأليف حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخابات حصلت على اساس ​النسبية​، يفترض ان يأخذ بالاعتبار حقيقة التمثيل، وذلك على خلاف ما كان يحصل سابقا انطلاقا مما كانت تفرزه القوانين الانتخابية الجائرة بحق عدد من الجهات".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اشار الى ان "زعل النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ليس حديثا بل يعود الى ​قانون الانتخابات​ النيابية، وهو يترجم اليوم من خلال تأليف الحكومة التي عكست الواقع التمثيلي الموجود على الأرض"، مشددا على انه "لم يحصل اي خرق او تجاوز ل​اتفاق الطائف​، معتبرا ان المعادلة التي اظهرتها الحكومة تعكس اقرب ما يمكن نتائج الانتخابات".

ورأى ان "هجوم جنبلاط على التركيبة الحكومية مستغرب"، مشيراً إلى ان "الأخير كان بنفسه قد زار ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​ حيث سلم ​الرئيس ميشال عون​ اسمي وزيريه"، لافتاً إلى ان "جنبلاط يقوم بما يحرّمه على غيره"، داعياً إياه الى "مراجعة تصريحاته منذ نحو ثلاثة اشهر حيث كان يركّز بشكل دائم على ضرورة الذهاب نحو التسوية".