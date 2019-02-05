عادل أفيوني حدد اولوياته وبرنامج عمله: دور اساسي للقطاع الخاص

أوضح وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ان "قطاع التكنولوجيا هو قطاع حيوي وعصري"، مشيرا الى ان "مبادرة انشاء هذه الوزارة يؤكد تصميم ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على بذل الجهود من اجل ​الاقتصاد​ العصري".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، لفت أفيوني الى ان "هذه العملية تدفع الى النهوض بالاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب وتوسع عمل الشركات خارج ​لبنان​"، مؤكداً أن "ذلك ايضا يخدم رواد العمل الراغبين في التوسع في الأسواق متحدثا عن التوجه نحو ​القطاع الخاص​ ورواد الأعمال والشركات ومنح الحوافز في الإطار التشريعي والضرائبي".

وشدد على ان "هناك رغبة لجعل لبنان واحة لقطاع التكنولوجيا على صعيد المنطقة و​الدول العربية​"، مشيرا الى ان "المطلوب خلق التنافس مع الدول الاخرى من خلال الامكانات الابداعية والادوات التنافسية"، معلناً أن "الهدف هو نمو الاقتصاد، مؤكدا ان هناك تحضيرا لفكرة مكتملة ورؤية استراتيجية وبناء الاقتصاد الرقمي"، مشيرا الى "ضرورة التشاور مع القطاع الخاص المعني بهذه الاستراتيجية وذلك في اسرع وقت".

وأكد أن "القطاع التكنولوجيا انعكاساته على الاقتصاد"، لافتا الى "أهمية العمل مع ​القطاع العام​ والإدارة العامه كما التركيز على الحكومة الإلكترونية، ويتحدث ايضا عن اهمية التعاون مع وزارة التنمية الادارية و​وزارة الاتصالات​ دون اغفال التوجه نحو رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغرى والصناديق الرأسمالية واستقطاب ​رجال الأعمال​"، مشددا على ان "اولويات عمله تقوم على معالجة ​الوضع الاقتصادي​ والانتاج بعدما انتظر ​اللبنانيون​ الحكومة على مدى تسعة اشهر".