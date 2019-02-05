قائد الجيش التقى وفدا أميركيا ووفداً من هيئة التسليح الفرنسية

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في ​اليرزة​، وفداً أميركياً من (DGMT) Defense Governance and Management Team، ثمّ وفداً من هيئة التسليح الفرنسية DGA يرافقه الملحق العسكري الفرنسي العقيد Fabrice CHAPELLE، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين و​الجيش اللبناني​.

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