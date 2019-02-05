وزراء دفاع دول التحالف المناهض لـ"داعش" يلتقون في ميونخ

يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي في 15 فبراير في ميونخ على هامش مؤتمر دولي للأمن، وفق مصدر حكومي فرنسي.

وقبل ذلك، من المقرر عقد محادثات في واشنطن الأربعاء، بين وزراء خارجية التحالف الذي يواجه تقلبات بسبب الإعلان الأميركي المفاجئ الانسحاب من سوريا.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الاجتماع سيجري برئاسة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، و"سيتناول فيه الوزراء المرحلة المقبلة من الحملة في العراق وسوريا، الهادفة إلى منع عودة ظهور تنظيم "داعش" عن طريق المساعدة في مجال الاستقرار والأمن".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في خطابه حول حال الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي أن كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق قد استعيدت.

وقال في مقابلة عرضت الأحد "لقد سيطرنا الآن على 99% من الأراضي وسنعلن قريباً عن السيطرة على 100% من الأراضي".