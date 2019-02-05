القوات الشرعية تسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية في صعدة

أفادت قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنها تمكنت من السيطرة على سلسلة جبلية مهمة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

ووفقاً لما ذكره موقع اخباري يمني الليلة الماضية، تمكنت قوات من اللواء 82 مشاه جبلي "من تحرير سلسلة جبال القهر القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة، والخط الأسفلتي المؤدي لها، عقب تنفيذ عملية نوعية مساء الأحد".

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش في العملية، وقصفت مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم.

وأسفرت العملية عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات التابعة له، فضلا عن سقوط أسرى.

وتشهد محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين في اليمن، معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو أربع سنوات، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الطرفين.

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