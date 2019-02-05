رئيس الوزراء الياباني يدعو الرئيس الصيني لزيارة بلاده مرتين خلال 2019

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دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الصيني شي جين بينج إلى زيارة اليابان مرتين خلال العام الجاري، في ظل سعي طوكيو لتحسين العلاقات مع بكين من خلال عقد سلسلة من اللقاءات على أعلى المستويات.
مرة أخرى في الخريف كضيف للدولة.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أنه خلال زيارة آبي للصين في أكتوبر الماضي أعرب عن رغبته في أن يتمكن شي من زيارة اليابان في يونيو لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا، ثم يزورها
وذكرت الصحيفة أنه إذا لبى شي الدعوة فسيكون أول رئيس صيني يزور اليابان منذ زيارة سلفه هو جينتاو عام 2008.
يُشار إلى أن العلاقات الصينية - اليابانية تشهد تحسنا ملحوظا في ظل النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقد أعرب آبي عن رغبته في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد،
ومن المتوقع أن تبدأ طوكيو واليابان الاستعدادات لزيارة شي لليابان على الرغم من أن الجانب الصيني لا يزال حذرا.
ومنذ أن بدأ شي فترة ولايته الثانية في عام 2017، اتجه تركيز آبي إلى السعي للمزيد من التعاون مع الصين اعتقادا منه بأن تحسين علاقات طوكيو مع بكين أمر ضروري لاستقرار المنطقة التي تواجه تحديات كثيرة بما في ذلك نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
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