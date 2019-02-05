رئيس الوزراء الياباني يدعو الرئيس الصيني لزيارة بلاده مرتين خلال 2019

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

وكالات:

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الصيني شي جين بينج إلى زيارة اليابان مرتين خلال العام الجاري، في ظل سعي طوكيو لتحسين العلاقات مع بكين من خلال عقد سلسلة من اللقاءات على أعلى المستويات.



وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أنه خلال زيارة آبي للصين في أكتوبر الماضي أعرب عن رغبته في أن يتمكن شي من زيارة اليابان في يونيو لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا، ثم يزورها

مرة أخرى في الخريف كضيف للدولة.



وذكرت الصحيفة أنه إذا لبى شي الدعوة فسيكون أول رئيس صيني يزور اليابان منذ زيارة سلفه هو جينتاو عام 2008.



يُشار إلى أن العلاقات الصينية - اليابانية تشهد تحسنا ملحوظا في ظل النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقد أعرب آبي عن رغبته في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد،

وذلك خلال زيارته التي قام بها العام الماضي والتي تعد أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم ياباني للصين منذ ما يقرب من سبع سنوات.



ومن المتوقع أن تبدأ طوكيو واليابان الاستعدادات لزيارة شي لليابان على الرغم من أن الجانب الصيني لا يزال حذرا.



ومنذ أن بدأ شي فترة ولايته الثانية في عام 2017، اتجه تركيز آبي إلى السعي للمزيد من التعاون مع الصين اعتقادا منه بأن تحسين علاقات طوكيو مع بكين أمر ضروري لاستقرار المنطقة التي تواجه تحديات كثيرة بما في ذلك نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.