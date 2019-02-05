موقع سنغالي: معمر القذافي على قيد الحياة

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ذكر موقع سنغالي أن الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، لا يزال على قيد الحياة، وتمت مشاهدته في تشاد، وهو يصلي في أحد المساجد.
أكد موقع "أفريسيري" السنغالي أن الإعلام الغربي لم يصدق في مصير القذافي، وأنه لا يزال على قيد الحياة، وذلك بهدف تدمير ليبيا.
حصل الموقع على الصورة عن طريق أحد المراسلين الذين تواجدوا صدفة في المسجد، وهو بقرية معزولة عدد سكانها أقل من مئة، وامتنع الموقع عن نشرها إلى حين التأكد من حقيقتها.
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