السعودية تفتح باب تسجيل السيدات لرتبة "جندي"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة "جندي" في معهد التدريب النسائي الأمني بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم بدء استقبال طلبات القبول خلال الفترة من الأحد المقبل الساعة العاشرة صباحا إلى الخميس 9 /6

/1440هـ الساعة العاشرة صباحا.

وأبانت أن هناك شروطا لا بد من توافرها في المتقدمات، ومنها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم

عليها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون سبق لها التعيين على وظيفة مدنية، أو وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

كما تضمنت الشروط أن يكون للمتقدمة هوية وطنية مستقلة، وأن يتراوح العمر بين 21 و35 عاما، واجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية، وألا يقل الطول عن 160 سم، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا يقل المؤهل التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.