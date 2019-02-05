محمد بن سلمان وكالات: تسلم ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تضمنت العلاقات الأخویة الوطیدة التي تجمع البلدین والشعبین الشقیقین، وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة والقضایا ذات الاھتمام المشترك.

ذكرت وكالة الأنباء الأخویة الوطیدة التي تجمع البلدین والشعبین الشقیقین، وآخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة والقضایا ذات الاھتمام المشترك.ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس،أنه قام بتسليم الرسالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، نائب وزير شئون الديوان الأميري بالكويت خلال استقبال بن سلمان له في الرياض، اليوم، حيث تبادلا الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت حول العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.