- 1/2
- 2/2
تصدر فيلم "مهراجا Maharaja "شباك تذاكر صالات عرض جدة في السعودية، وهو أول فيلم لبناني عرض حتى الآن منذ افتتاح صالات السينما بالمملكة العربية السعودية.
فيلم المهرجان بطولة زياد برجي, داليدا خليل :جوليا قصار ,إيلي متري , دانا حلبي
وتدور أحداثه حول تستعين أرملة بهجت بيك الذي مات وترك سرّ كبير
رابط الفيلم maharaja
https://ksa.voxcinemas.com/movies/whatson
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم المهراج يتصدر شباك تذاكر سينما جدة بالمملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.