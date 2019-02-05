فيلم المهراج يتصدر شباك تذاكر سينما جدة بالمملكة العربية السعودية

تصدر فيلم "مهراجا Maharaja "شباك تذاكر صالات عرض جدة في السعودية، وهو أول فيلم لبناني عرض حتى الآن منذ افتتاح صالات السينما بالمملكة العربية السعودية.

فيلم المهرجان بطولة زياد برجي, داليدا خليل :جوليا قصار ,إيلي متري , دانا حلبي

,عباس جعفر , إدمون حداد , غبريال يمّين ومن إخراج فادي حدّاد وتاليف ،رافي وهبي،وإنتاج: فالكون فيلم.وتدور أحداثه حول تستعين أرملة بهجت بيك الذي مات وترك سرّ كبيرخلفه بكريم أو "المهراجا" الذي درس علوم الطاقة الإيجابيّة والسلبيّة في بلاد الهند لحلّ هذا اللغز. لكنه يقع في حب ابنتها زينة المرتبطة بفريد ويدخل في صراع معه للحصول عليها ويقلب حياة العائلة بأسرها دون أن تعلم زينة أن "المهراجا" يخفي حقيقة عنها قد تغيّر الكثير.

رابط الفيلم maharaja

https://ksa.voxcinemas.com/movies/whatson



