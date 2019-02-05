الكارثة الإنسانية في سوريا تتفاقم مع اقتراب نهاية داعش

نزوح عائلات دير الزور

كتبت- مها محروس:

تقلصت المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في الماضي، إلى عدة كيلومترات معدودة في شمال سوريا، بعد أن كانت تمتد عبر بلدين وتضم ما يقرب من عشرة ملايين نسمة داخل حدودها.

تقول صحيفة الإندبندنت البريطانية إن المئات من مقاتلي التنظيم، خاصة من السكان المحليين، استسلموا في مواجهة الاندلاع شبه الدائم للضربات الجوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أما ما تبقى من المقاتلين فهم الأجانب، معظمهم من روسيا والشيشان وهم الأكثر خبرة والأكثر تطرفاً.

بدأت عملية استعادة المنطقة الأخيرة من سيطرة داعش في سبتمبر من العام الماضي، حيث فقد التنظيم جميع المدن الكبرى والمناطق الحضرية الواقعة تحت سيطرتها في سوريا، وعانت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من المقاتلين

الأكراد والعرب المدعومين من الولايات المتحدة، من مئات الإصابات في هذه المعركة الأخيرة.

وغالبًا ما يشار إلى القوات على أنها "بقيادة كردية" لأن غالبية مقاتليها من الأكراد، لكن هذه المعركة يخوضها في الغالب سكان محليون من منطقة دير الزور، أبناء المدن التي دمرتها داعش.

وتشير الصحيفة إلى أن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فروا من المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، وهي رحلة قاسية خاصة مع وجود الألغام التي زرعتها داعش، كما أن بُعد المسافة إلى أقرب نقطة يمكن فيها أن يستقلوا شاحنات لنقلهم إلى مكان آمن يزيد من صعوبة

الأمر، وقد توفي، في الشهر الماضي، ما لا يقل عن 29 طفلا أثناء هذه الرحلة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، منهم 18 طفلًا خلال الأسبوع الماضي، معظمهم من سوء التغذية وانخفاض حرارة الجسم.

وشهدت الصحيفة عمليتي إجلاء هذا الأسبوع من أكثر من 1800 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ربما كانت المعركة لاستعادة الجزء الأخير من الأراضي التي تسيطر عليها داعش قد تسببت في هذه الكارثة الإنسانية، لكن هزيمة الخلافة تعني نهاية كارثة إنسانية أكبر، فقد ارتكب التنظيم الإبادة الجماعية والقتل والعبودية والاغتصاب.

على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي أن داعش "هُزمت" بالفعل، فإن مسئولو الجيش والاستخبارات حذروا من إعلان النصر، حيث قال أحد كبار مسئولي الاستخبارات الأمريكية أن داعش مازالت تحت قيادة الآلاف من المقاتلين في العراق وسوريا، وهي تحتفظ بثمانية فروع، وأكثر من 12 شبكة، وآلاف المؤيدين المشتتين في جميع أنحاء العالم.