كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رسالة من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان استقبل في مكتبه بالعاصمة الرياض نائب وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، محمد عبد الله المبارك الصباح، الذي نقل الرسالة لولي العهد السعودي.

ولم تذكر "واس" أي معلومات حول فحوى الرسالة، وأفادت فقط بأن اللقاء ناقش العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية أن مبعوثا للشيخ الصباح توجه إلى الرياض لتسليم رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.