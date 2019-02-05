كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقص التمويل يعيق إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا، إن ما لا يقل عن 69 مجلساً بلدياً من 120 مجلساً فد لا تعقد انتخابات في مارس المقبل بسبب نقص التمويل من الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة.

وسمحت السلطات الليبية بإجراء انتخابات المجالس البلدية في عام 2013، بهدف إنهاء مركزية الإدارة التي دامت عقوداً ومساعدة المجتمعات المحلية على إدارة شؤونها.

لكن تدهور الأوضاع الأمنية بعد سقوط حكم معمر القذافي وعدم انتظام التمويل عرقل العملية.

وقال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، إن إجراء انتخابات تجديد المجالس يحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دينار ليبي (36 مليون دولار).

وأضاف أن اللجنة لم تتلق في الوقت الراهن سوى 30% من هذا المبلغ.

وقال إن اللجنة لن تتمكن دون هذه الأموال الحكومية من إطلاق برامج لزيادة الوعي بأهمية الانتخابات البلدية.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس للتعقيب.

وكشفت أرقام رسمية أنه أعيد فتح باب تسجيل أسماء الناخبين حيث سجل أكثر من 800 ألف ناخب أسماءهم منهم 504136 امرأة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

وتقدم البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعماً فنياً ولوجيستياً للجنة الانتخابات منذ مارس 2018.