كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيسبوك" تحظر "المنظمات الخطرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إنها حظرت أربع جماعات متمردة تقاتل جيش ميانمار من على شبكتها للتواصل الاجتماعي، قائلة إنها تريد منع الأذى على الأرض عن طريق حذف جماعات تصنف على أنها "منظمات خطرة".

وتقول "فيسبوك" إنها حذفت مئات الحسابات والصفحات والمجموعات بسبب صلاتها بجيش ميانمار أو لتقديم نفسها بشكل غير صحيح منذ أغسطس الماضي.

وجاء ذلك بعد تعرض الشركة لانتقادات بعدم بذل جهد كاف لمنع انتشار المحتوى الذي يحرض على العنف والكراهية على منصتها التي انتشر استخدامها بشدة في ميانمار مع تصاعد العنف في البلاد.

وقالت الشركة "في محاولة لمنع الأذى والضرر على الأرض، لم نعد نسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن العنف أو ينخرطون فيه بأن يكون لهم وجود على شبكتنا".

والحظر يستهدف بعض الجماعات العرقية المتمردة في ميانمار التي قاتلت من أجل الحصول على حكم ذاتي في صراعات استمرت بشكل متقطع بعد فترة وجيزة من الاستقلال عن بريطانيا عام 1948.

ولم توقع الجماعات الأربع التي ذكرتها "فيسبوك" على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحكومة، وكثيرا ما اشتبكت مع القوات المسلحة في السنوات الأخيرة.

ومن هذه الجماعات جماعة "جيش استقلال كاتشين"، وهي من أقوى الجماعات المتمردة في البلاد وتسيطر على أراض في الشمال. ومنها أيضاً جماعة جيش أراكان التي تنخرط في قتال في الغرب، أدى إلى نزوح أكثر من خمسة آلاف شخص.

وشنت هذه الجماعة هجمات الشهر الماضي أسفرت عن مقتل 13 من شرطة الحدود.

وقالت "فيسبوك": "يوجد دليل واضح على أن هذه التنظيمات كانت مسؤولة عن هجمات على مدنيين وشاركت في أعمال عنف في ميانمار، ونحن نريد منعها من استخدام خدماتنا في تأجيج توترات أخرى على الأرض".