كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلة علمية تحذر من تناول الأرز أو المكرونة المطبوخة المحفوظة لأيام فى الثلاجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّرت مجلة "ساينس آرت" من أن تناول الأرز أو المكرونة المطبوخة قبل عدة أيام قد يكون مميتًا.

وعادة ما يعتني الناس عادة بلحوم أو أسماك مطبوخة منذ أيام، ولكن نادراً ما يهتم شخص ما بالأرز أو المكرونة التي كانت موجودة في الثلاجة لبعض الوقت، ويشتبه قليلون في أن بكتيريا قاتلة محتملة تعرف باسم "بايسليوس سيريوس" قد تتكاثر في هذا النوع من الطعام.

ونشرت الدراسة من قبل فريق أبحاث بالجامعة الوطنية الأسترالية، والتى حذّرت من خطورة هذه البكتيريا الشائعة، ويمكنها أن تتكاثر فى العناصر المغذية من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأرز ومنتجات الألبان والتوابل والأطعمة الجافة والخضروات".

وأشارت المجلة إلى أنه من خلال حفظ الطعام في الظروف الخاطئة، يمكن لهذه البكتيريا أن تتكاثر وتفرز سموم خطرة لا تقتل بالحرارة عندما يسخن الطبق، على سبيل المثال، في أفران الميكروويف، وفي أسوأ السيناريوهات ، يمكن أن يتسبب ذلك في فشل الكبد وحتى الموت المحتمل.

وقد تم وصف حقائق من هذا النوع، منها على سبيل المثال، في عام 2005 تم الإبلاغ عن حالة 5 أطفال من نفس العائلة الذين أصيبوا بالمرض أثناء تناولهم سلطة المكرونة المطبوخة قبل أربعة أيام، وقد أعد الطبق المذكور يوم الجمعة واقتيد إلى نزهة في اليوم التالي، وبما أنه لم يتم استهلاكه بالكامل، فعندما عادوا إلى المنزل، تم تخزين الرفات في الثلاجة وقدموه مرة أخرى أمام الأطفال ليلة الاثنين، وعانى جميعهم من تسمم غذائي بدرجات مختلفة، وتوفي الابن الأصغر من ذلك السبب.

وأوضح الباحثون أن "العصيات الشائخة هي سبب معروف للأمراض التي تنقلها الأغذية، ولكن العدوى بهذا العامل لا يتم الإبلاغ عنها عادة لأن أعراضها معتدلة بشكل عام، ومع ذلك، فإن وجود حالة قاتلة بسبب فشل الكبد بعد استهلاك سلطة المعكرونة يدل على خطورة محتملة.

كما حدثت حالة أخرى تم الإبلاغ عنها في عام 2011 وتم الإبلاغ عنها مؤخرًا في الصحافة، وهى لطالب تناول مكرونة مطبوخة قبل خمسة أيام، والتي بقيت أيضًا لفترة غير محددة خارج الثلاجة، وتوفيت بسبب فشل الكبد الناجم عن تلك البكتيريا، بنفس الطريقة، وتم وصف حالات الوفاة التي تسببها هذه البكتيريا لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا تناولت الشعيرية الصينية وصبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا تناولوا المعكرونة المطبوخة قبل أربعة أيام.