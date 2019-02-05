كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تغرم "آبل" نصف مليار يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت شركة "آبل" الأمريكية 500 مليون يورو، لحل خلاف مع الضرائب الفرنسية حول الإفصاح عن إيرادات أقل في فرنسا أقل من التي حققتها خلال آخر 10 سنوات، حسبما أفادت اليوم الصحف الفرنسية.

وبحسب المصادر فإن الخطوة جاء بناء على اتفاق سري توصل إليه الطرفان أواخر العام الماضي، تتعهد الشركة بموجبه بدفع هذا المبلغ المذكور، كتعويض بسبب انخفاض الإيرادات المعلنة في فرنسا، وهو ما تسبب في دفعها لضرائب أقل، بحسب صحيفة "لو إكسبريس" الفرنسية.

وبحسب الاتفاق تُعلق مصلحة الضرائب رفع قضية ضد "آبل".

وارتفعت إيرادات الشركة في فرنسا من ستة مليارات و600 مليون في 2008 إلى 47 مليار و700 مليون يورو بعدها بسبعة أعوام، بحسب أرقام نشرتها مصادر إعلامية فرنسية.