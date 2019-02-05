كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جواتيمالا: أنا فقير.. ولا أملك دفع راتب المحامى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ رئيس جواتيمالا جيمي موراليس، أنّه فقير، وليس لديه ما يكفي من المال لدفع تكاليف المحامى.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى" اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الجواتيمالى هو الأعلى راتباً في أمريكا اللاتينية براتب يبلغ حوالي 19 ألف وخمسمائة دولار شهريا، لكنه رغم ذلك يدعي أنه فقير وليس لديه مال يدفعه لموكله، كما يشكو موراليس من كونه ضحية للاضطهاد السياسي ويؤكد أنه اضطر إلى مواجهة مئات الاتهامات ضده.

وفقد جيمي موراليس شعبيته بسرعة بمجرد وصوله للرئاسة، وكان للاشتباكات المستمرة ضد موظفي الأمم المتحدة واللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، الذي انتهى بطردهم من البلاد، تأثيراً سلبياً ليس فقط داخليا، ولكن على المستوى العالمي، وصنفت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية، جواتيمالا فى الترتيب 27 من أصل 100 نقطة في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

ويعتبر البعض أنّ أفعال الرئيس لا تتماشى مع الراتب المرتفع الذي يتقاضاه في بلد ذي معدلات فقر تتجاوز 59% ونقص التغذية بنسبة 47%.

وواجه موراليس اتهامات في عدة مناسبات من مخالفات وجرائم مثل إساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء الواجب، وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير شرعي، ولكن الكونجرس والمحاكم العليا الأخرى لم تسمح برفع الحصانة للتحقيق معه.

وعلى الرغم من كل الاتهامات الموجهة إليه، فلا توجد لدى الرئيس موراليس قضية واحدة مفتوحة، وتم غلق قضية مؤخراً ذات الصلة بالاعتداء الجنسي المزعوم لعدم كفاية الأدلة.