كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم في محطة غاز بغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار ضخم في محطة لتعبئة الغاز، اليوم الثلاثاء، شرق محافطة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لإصابة 3 من طواقم الدفاع المدني، خلال محاولتهم إخماد الحريق الذي نتج عن الانفجار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للانفجار الكبير الذي وقع في محطة عكا، جنوب قطاع غزة، حيث أظهر الفيديو تصاعداً كبيراً لألسنة اللهب جراء الانفجار، وارتفاع أعمدة الدخان.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن "الطواقم الخاصة به تلقت إشارة بحدوث حريق في أحد محطات الغاز، فقامت على الفور بالتحرك إلى المكان وابعاد المواطنين عن مكان الخطر وتامين المكان بالتعاون مع الشرطة".

وأضاف، أنه "رغم الانفجارات الناتجة عن الحريق إلا أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، وعزل صهاريج وإسطوانات الغاز عن مكان الاشتعال، إلا أن 3 أفراد من الدفاع المدني أصيبوا بحروق، خلال محاولتهم السيطرة على الحريق".

وشكلت الشرطة الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني، لجنة تحقيق للوقوف على سبب الحريق، وكشف ملابساته والأسباب التي أدت لحدوثه.