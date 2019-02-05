كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن: الملك يعيد النظر في تعيينات مسؤولين أثارت جدلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، حكومته إلى إعادة النظر في تعيينات بمناصب قيادية لأشقاء أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وجاء قرار الملك بعد جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر أن التعيينات تأتي تحت ضغوطات من أعضاء البرلمان على رئيس الحكومة عمر الرزاز مقابل تمرير قرارات حكومية.
وترأس الملك جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم، لإعادة النظر في التعيينات، في بلد تواجه فيه الحكومة اتهامات بالفساد.
وكان مجلس الوزراء قرر أمس الإثنين تعيين 4 أشقاء لنواب في مناصب قيادية، وقال إن التعيينات جاءت بعد حصولهم على أعلى تقييم في نظام تعيين الوظائف القيادية.
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