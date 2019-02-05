رئيس الرجاء: ” عقد ديربي أبوظبي غير واضح ولم أوقع عليه وميمكنش لينا نغامرو على والو”

أكد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه لم يوقع بعد أي اتفاق رسمي بخصوص مباراة “الديربي” الودية، التي من المنتظر أن تجمع الفريق بغريمه التقليدي الوداد البيضاوي، في 23 من شهر مارس القادم، بأبوظبي الإماراتية.

وقال الزيات، في تصريح خص به إذاعة “راديو مارس”، اليوم الثلاثاء، إن العقد الذي تم اقتراحه على النادي الأخضر “غير واضح”، ومجموعة من النقاط تبقى غامضة، ” واللجنة المنظمة مطالبة بتوضيح مجموعة من النقاط، حتى يضمن النادي استفادته من هذه المباراة، على المستوى المادي واللوجيستيكي”.

وأكد رئيس النادي الأخضر، في المناسبة ذاتها، ” لا يمكن أن نخوض أي مباراة لا نستفيد منها على المستوى المادي واللوجيستيكي، في هذه الظرفية الخاصة جدا بالنسبة للنادي، والتي تعرف خوضه للعديد من المباريات في ظرف زمني قصير”.

واختتم تصريحه بهذا الخصوص قائلا ” مايمكنش نغامرو على والو، يجب أن نتوصل بعرض رسمي حتى نقدم نحن ايضا ردا رسميا للجهات المعنية”.

وكان مصدر مسؤول في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أكد صباح اليوم لـ”اليوم24″، بأن الجامعة لا دخل لها في هذه المباراة، كما أن رئس الرجاء تحفظ على مجموعة من النقاط في عقد المباراة، ورفض التوقيع على العقد.