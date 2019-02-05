تفاصيل حصرية عن كليب لمجرد ولفناير

كشف المخرج المغربي عبد الرفيع العبدوي، لـ “اليوم24” جزءا من تفاصيل العمل الجديد الذي يجمع النجم سعد لمجرد مع فرقة لفناير.

وقال عبد الرفيع إن “مرحلة تسجيل الأغنية في الأستوديو تمت بين سعد لمجرد ومحسن تيزاف في باريس، فيما غاب باقي أعضاء لفناير عنها”.

وأكد العبدوي أنه سيشرف على تصوير فيديو كليب هذا العمل الجديد، والذي سينجز في قادم الأيام، ويرتقب في هذه المرحلة إنضمام عضوي “لفناير” أشرف وخليفة.

ويأتي تعاون لفناير ولمجرد مباشرة بعد خوضهم تجربة غناء نسخ عربية من أغان هندية، إذ تعاونت لفناير مع الراقصة المغربية نورة فتحي في كليب “ديلبار” الذي أخرجه العبدوي، أما لمجرد فقد كان آخر إصداره كليب “بدك إيه” النسخة العربية للعمل الهندي “بينتي ديل”.