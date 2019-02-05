تصنيف دولي.. جامعة القاضي عياض في صدارة الجامعات المغربية

تبوأت جامعة القاضي عياض في مراكش صدارة ترتيب الجامعات المغربية، والمغاربية، وجامعات الدول الإفريقية الفرنكوفونية، وفق تصنيف “تايمز هاير اديكاسيون 2019” لأفضل الجامعات في العالم.

واحتلت جامعة القاضي عياض المرتبة الخامسة عشر في العالم العربي، والثانية عشر في القارة الإفريقية، كما احتلت الصدارة على المستوى الوطني، والمغاربي، وعلى مستوى الجامعات الإفريقية، الناطقة بالفرنسية في مجال العلوم الفيزيائية.

أما في مجال الهندسة، والتكنولوجيا، فإن الجامعة حلت في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، والثانية على صعيد المغرب العربي، وبلدان القارة الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

وحسب تصنيف “تايمز هاير اديكاسيون 2019″، الخاص بجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة، الصادر في شهر يناير الماضي، فقد تمكنت جامعة القاضي عياض من بلوغ المرتبة الثانية على الصعيد الوطني، والمغرب العربي، وبلدان القارة الإفريقية الناطقة بالفرنسية، كما أنها حصلت على المرتبة الثالثة عشر في العالم العربي، والسابعة عشر في القارة الإفريقية.

ويعد هذا التصنيف نتيجة لتقييم موضوعي يأخذ بعين الاعتبار 13 معيارا، يشمل خمسة مجالات، وهي التعليم، والبحث، والاستشهادات، ونقل المعرفة، والتوقعات الدولية مع مراعاة خصائص جامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة في الدرجة المخصصة لكل معيار.

وأبرز بلاغ للجامعة أن التألق، الذي عرفته جامعة القاضي عياض منذ دخولها في تصنيف “تايمز هاير اديكاسيون ” الخاص في جامعات الدول ذات الاقتصادات، الناشئة عام 2014، هو تتويج للجهود المبذولة في مجالي البحث العلمي، والابتكار البيداغوجي على وجه الخصوص.