الرئيس النمساوي من رام الله: نرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده، اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس، عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب، للمدينة؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقال دير بيلين خلال المؤتمر: "النمسا حزينة لما أقدمت عليه الولايات المتحدة من نقل سفارتها من تل أبيب للقدس، وقطع مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأكد أن بلاده لن تقدم على خطوة مماثلة، مؤكدا التزام النمسا بسياسات الاتحاد الأوربي تجاه فلسطين، وشدد على "دعم بلاده لفلسطين"، ووصف العلاقات الثنائية بـ"الحميمية"، وأوضح أن النمسا تؤيد "(خيار) حل الدولتين عبر المفاوضات".

فان دير بيلين ومحمود عباس (أ ب أ)

بدوره، دعا عباس، دول الاتحاد الأوربي، للاعتراف بدولة فلسطين، وقال خلال المؤتمر إن الولايات المتحدة "لم تعد مؤهلة وحدها للعب دور الوسيط في عملية السلام مع الإسرائيليين، لانحيازها لإسرائيل".

وأضاف عباس "لن نقبل أن نشارك في أي مؤتمر دولي، لا يتخذ من القرارات الشرعية الدولية مرجعية"، وتابع "لم نطلب من أحد التفاوض بالنيابة عنا، نحن أصحاب الموقف الأخير في قضيتنا ولا أحد ينوب عنا، أو يتكلم باسمنا".

وقال عباس إنه أطلع الرئيس النمساوي، على "آخر مستجدات السياسية في ضوء انسداد الأفق السياسي بسبب رفض إسرائيل حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".

ونقلت واشنطن سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، في أيار/ مايو 2018، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة أثارت انتقادات غالبية دول العالم.

ولاحقا، قطعت واشنطن دعمها المالي للفلسطينيين، بما فيه المخصصات المالية التي كانت تدفعها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأممية "أونروا".