الأغوار الشمالية: جرافات الاحتلال تقتلع 300 شجرة زيتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 300 شجرة زيتون، في قرية بَردلة في الأغوار الشمالية، في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان في منطقة الأغوار، رشاد خضري، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت محيط قرية بَردلة، التي تقع شمالي شرق الضفة، وشرعت بعملية اقتلاع أشجار زيتون تتراوح أعمارها بين 5 حتى 15 عاما.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تزعم بأن الأراضي هي "ملكية دولة"، وتقع في المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو.

ويسكن في منطقة الأغوار، نحو 10 آلاف فلسطيني منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية.

وصدر عن مسؤولين إسرائيليين تصريحات عبروا من خلالها عن مساعي الاحتلال بالاحتفاظ بالوجود الأمني في المنطقة ضمن أي حل سياسي نهائي مع الفلسطينيين، بوصف المنطقة محمية أمنية واقتصادية لإسرائيل.

وحسب اتفاقية أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج)، علمًا بأن المناطق (ج) تمثل 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية للاحتلال الإسرائيلي.