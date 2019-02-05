تقارير: ميسي متحمس لخوض مباراة الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متحمس لخوض مباراة الكلاسيكو بين فريقه برشلونة وغريمه ريال مدريد، غدا الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن "ميسي من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو، وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به، حتى لا يتعرض لضربة جديدة".

وغاب ميسي عن مران الفريق الكاتالوني، أمس الإثنين، في إطار استعدادات البلوغرانا للكلاسيكو، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليغا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي لديه رغبة مجنونة في خوض المواجهة أمام ريال مدريد، بسبب عشقه لكرة القدم، فضلًا عن عدم خوضه لكلاسيكو الدور الأول بالليغا.

وأوضحت أن ميسي سيتم استدعاؤه في قائمة برشلونة الخاصة بالمباراة، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة.