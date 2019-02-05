الاستوديو المفتوح | محترف شبابيك

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القدس - بواسطة محمد عز العرب -
هذا الاستوديو المفتوح نتاج إقامات فنية استضاف فيها محترف شبابيك ثلاثة فنانين هم محمد أبو سل، وحمادة القبط ومحمد الشربيني.
روابط معاصرة هو مشروع في الفنون البصرية المعاصرة يعتمد على تنفيذ أنشطة وممارسات فنية يحاول من خلالها خلق حراك فني بصري معاصر لتنمية قدرات الفنانين في غزة وصناعة روابط جديدة بين الفن والفنانين والمجتمع لتطوير أداء الفنانين وأداء الاتحاد العام للمراكز الثقافية وبرامجه وقدرته وموارده للتعرف على حياة ثقافية فنية مختلفة ومعاصرة ويؤدي إلى تنمية فنية مستدامة.
سيقوم المشروع بتنفيذ أربع ورشات فنية تتخصص في الرسم، والفنون البصرية المعاصرة، والنحت، وإعادة استخدام مخلفات البيئة (إعادة التدوير) ويستهدف أربعون فنان شاب ومحترف يتلقون من خلال المشروع تدريبات متخصصة بإشراف دولي ومحلي من فنانين محترفين ونقاد وأخصائيين.
يعمل محترف شبابيك منذ تسع سنوات على تقديم ممارسات فنية معاصرة من خلال دعم تنفيذ معارض فردية للفنانين، وعقد عدد من اللقاءات مع فنانين فلسطينيين ودوليين لكسب خبرات وثقافات جديدة من أجل تطوير المشهد الفني الفلسطيني المعاصر في غزة.
تنشر فُسْحَة - ثقافية فلسطينية بعضًا من أعمال هذا المعرض.
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