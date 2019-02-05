العراق: وفاة 4 أطفال بمخيم للنازحين بسبب إنفجار مدفئة بخيمتهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نقيب في شرطة كركوك العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 أطفال نازحين، بعد أن احترقت خيمتهم في أحد مخيمات النازحين جنوب شرقي المحافظة الواقعة في شمال البلاد.

وقال النقيب حامد العبيدي، إن "4 أطفال من أسرة واحدة لقوا مصرعهم عندما اندلع حريق في خيمتهم في مخيم نازراوة بناحية ليلان جنوب شرقي كركوك".

وأشار العبيدي إلى أن "والدي الأطفال أصيبا بحروق أيضا ونقلا إلى المستشفى".

ولم يوضح المصدر سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن السبب هو انفجار مدفئة نفطية بالخيمة.

وتسبب اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لثلث مساحة العراق صيف 2014، ومن ثم الحرب الطاحنة التي شنتها القوات العراقية لطرد التنظيم والتي انتهت أواخر العام الماضي بتدمير مناطق كاملة منها مدينة الموصل، بنزوح 5.8 ملايين شخص عن منازلهم. من مكان الحادث (تويتر)

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

واستعادت القوات العراقية، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بشكل كامل مركز قضاء الحويجة، الذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.