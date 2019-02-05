ترامب: سنبني حائطا بشريا على حدود المكسيك إذا لزم الأمر

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "أعدادا هائلة من الناس يأتون عبر المكسيك على أمل إغراق حدودنا الجنوبية. لقد أرسلنا قوات عسكرية إضافية"، معلنا "أننا سنبني حائطا بشريا إذا لزم الأمر. لو كان لدينا سور حقيقي ، فهذا سيكون حدثا".

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