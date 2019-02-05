رئيس النمسا يرفض نقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلي "رفض النمسا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس، عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب، للمدينة"، مشيراً إلى أن "النمسا حزينة لما أقدمت عليه الولايات المتحدة من نقل سفارتها من تل أبيب للقدس، وقطع مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأكد أن "النمسا لن تقدم على خطوة مماثلة"، مؤكداً "التزام النمسا بسياسات الاتحاد الأوربي تجاه فلسطين"، مشدداص على "دعم بلاده لفلسطين"، ووصف العلاقات الثنائية بـ"الحميمية"، مشيراً إلى أن "النمسا تؤيد خيار حل الدولتين عبر المفاوضات".
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