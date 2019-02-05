النشرة: عودة مجموعة من العائلات السورية المهجرة من الأردن الى سوريا

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "عودة عدد من العائلات المهجرة من مخيمات اللجوء في ​الأردن​ الى سوريا عبر ​معبر نصيب​ الحدودي تمهيدا لنقلهم إلى بلداتهم وقراهم المحررة"، مشيرا الى ان "الجهات المختصة قدمت الخدمات الرئيسة لهم والتي تساهم في الاستقرار وإعادة نشاطاتهم اليومية المعتادة كما قامت ايضا بارسال عدد من الحافلات لتقل العائدين إلى قراهم وبلداتهم بعد استكمال إجراءات الدخول وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين منهم واللقاحات الطبية للأطفال".

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