ظريف أجرى مع المبعوث الأممي إلى سوريا جولة من المباحثات

استقبل وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى ​سوريا​ غير بيدرسون واجرى معه جولة من المباحثات .

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