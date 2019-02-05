غريفيث: اتفاق تبادل الأسرى باليمن يدعم عملية السلام

دعا مبعوث ​الأمم المتحدة​ الخاص لليمن ​مارتن غريفيث​، أفرقاء النزاع في ​اليمن​ الى "سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى لأنه سيساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ نحو 4 أعوام"، مشيرا الى أن "صياغة قائمة نهائية بأسماء آلاف الأسرى ينبغي أن تكتمل بحلول نهاية محادثات تستمر 3 أيام في عمان بين ممثلين للحكومة ولجماعة الحوثي المتحالفة مع ​إيران​. وستتسلم الأمم المتحدة و​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ القائمة".

ولفت الى أنه "قبل بدء ثاني جولات المحادثات خلال أقل من شهر في عمان ستضع أساسا للخطوة المقبلة التي ستكون تنفيذ هذا الإفراج"، مؤكدا "أهمية اتفاق تبادل الأسرى من أجل تحقيق تقدم في إنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وجعل 15.9 مليون شخص عرضة للجوع الشديد".

وأضاف: "النجاح في هذا الشأن ليس على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمن سيُفرج عنهم فحسب وإنما أيضا للعملية السياسية الأوسع حيث تحدونا آمال في أن يحل الجانبان الخلافات التي تقسمهما ويعيدان السلام إلى اليمن".