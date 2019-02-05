البابا فرنسيس: إذا عشنا بحسب مشيئة الله نصبح قنوات لحضوره

لفت ​البابا فرنسيس​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "القديس فرنسيس يذكرنا بأن المسيحي ينطلق مسلحا فقط بإيمانه المتواضع وبمحبته الملموسة. إذا عشنا في ​العالم​ بحسب مشيئة الله نصبح قنوات لحضوره".

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