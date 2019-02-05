الملك سلمان: السعودية مستمرة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه

أكّد ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، خلال ترؤسه جلسة ​مجلس الوزراء السعودي​، "استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة و​مكافحة الفساد​ والقضاء عليه، وردع كلّ من تسول له نفسه التعدّي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به".

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