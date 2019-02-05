مستشار المرشد الإيراني اتهم واشنطن بنقل مسلحي "داعش" إلى أفغانستان

اتهم مستشار المرشد الإيراني ​علي خامنئي​، ​اللواء​ ​يحيى رحيم صفوي​، ​واشنطن​ بـ"نقل مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من ​سوريا​ و​العراق​ إلى ​أفغانستان​"، مشيراً إلى أنه "بمؤامرة من الإميركيين والصهاينة وبعض ​الدول العربية​، ابتلت سوريا والعراق بأكثر من 100 ألف داعشي، وبعد ذلك يريدون إرسال الإرهابيين إلى أفغانستان، بسوق ادعاءات تأسيس خلافة ​خراسان​، وعينوا خليفة أيضا".

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