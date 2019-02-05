مفرزة استقصاء الشمال أوقفت شخصين تحرشا جنسيا بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 1 شباط 2019، تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي مقطعي فيديو يتضمّنان قيام شخص بالتحرش جنسيًّا بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وشخص آخر يقوم بتصويرهما".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من معرفة هوية المشتبه بهما وتوقيفهما، وهما: "ع. م." وهو لبناني من مواليد عام 1998، و"م. ح." وهو سوري من مواليد عام 1996".
ولفتت المديرية إلى أنّه "تبيّن أنّ هذه الحادثة حصلت منذ حوالي 9 أشهر، وأنّ الموقوفين أودعا القضاء المختص، بناءً على إشارته".
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