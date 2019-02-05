أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "حريقا اندلع بالقرب من إحدى محطات ​الوقود​ في الرحاب _الضاحية الجنوبية"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ تدخلت بسرعة وحالت دون تمدّد النيران التي اندلعت نتيجة القيام بأعمال الصيانة على خزانات المحطة لتتم محاصرتها قبل وقوع كارثة في المحلّة".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق شب بالقرب من إحدى محطات الوقود في الرحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.