سماع دوي انفجارات في قرى العرقوب نتيجة مناورة للجيش الاسرائيلي

يتردد في قرى ​العرقوب​، دوي انفجارات مصدرها الطرف الشرقي ل​مزارع شبعا​ المحتلة، تبين انها ناتجة عن مناورة بالذخيرة الحية للجيش الاسرائيلي.

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