استجوب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الممثل المسرحي زياد عيتاني، في الدعوى المقامة ضده من المحامي زياد حبيش بصفته الشخصية، بجرم القدح والذم عبر تغريدات نشرها عيتاني على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطال حبيش وزوجته المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج وأولاده.
وبعد الانتهاء من الإستجواب، أمر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر، بترك عيتاني بسند إقامة بعد ان قام بمحو كل التدوينات المسيئة للمحامي حبيش وعائلته وبعد ان وقع تعهدا خطيا بعدم التعرض لهم مستقبلا تحت طائلة ملاحقته بمخالفة قرار قضائي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترك الممثل زياد عيتاني بسند اقامة بعد استجوابه بدعوى المحامي حبيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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