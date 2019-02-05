تساءل الوزير السابق بطرس حرب "كيف يمكن أن تطلب الحكومة ثقة اللبنانيين بالوزراء، إذا كان رؤساء كتلهم لا يثقون بهم ويفرضون عليهم، عند تعيينهم وزراء، توقيع استقالات مسبقة، خوفًا من أن يرفضوا ذلك عند الطلب لاحقًا؟".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أليس بذلك إهانة للوزراء، وللشعب اللبناني الّذي يُفترض بهم إدارة شؤونه؟ "عيش كتير بتشوف كتير".
كانت هذه تفاصيل خبر حرب: توقيع الوزراء استقالات مسبقة هو إهانة لهم وللشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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