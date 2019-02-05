مصرع أم وطفلتها في حادث تصادم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقيت ربة منزل، وطفلتها، مصرعهما، منذ قليل؛ إثر اصطدام دراجة نارية "موتوسيكل" كانوا يستقلونها، بسيارة نقل أمام قرية "بُردين" بدائرة مركز الزقازيق.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بتصادم دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة ربع نقل أمام قرية "بُردين" بدائرة مركز شرطة الزقازيق، ما أسفر عن مصرع أم وطفلتها.

وتبين من المعاينة الأولية، مصرع "شيماء مبروك السعيد" 30 سنة، ربة منزل، وطفلتها "ريتاج شعبان" سنة واحدة، مُقيمان بقرية "زهراء بُردين" وذلك حال استقلال الأم الدراجة النارية خلف شقيقها.

جرى التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.