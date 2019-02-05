البرلمان العربي يعقد مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي مؤتمراً للقيادات العربية رفيعة المستوى يوم 9 فبراير الجاري بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد الدكتور السلمي، إن الدعوة لعقد هذا المؤتمر تأتي إدراكاً من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة، التي تمر بها الأمة العربية والتحديات الجسام التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، والتي تستوجب توحيد الصف العربي ونبذ الخلافات وتعزيز التضامن العربي المنشود لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والنهضة في المنطقة العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الهدف من عقد المؤتمر هو إعداد وثيقة عربية تشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي "الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات" التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل.