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وزير الخارجية اليمني: ميليشيات الحوثي تتعمد منع وصول المساعدات للمدنيين

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وزير الخارجية اليمني خالد اليماني- أرشيفية
وكالات:

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تتعمد منع وصول المساعدات إلى المدنيين اليمنيين، مطالبا المجتمع الدولي بتسمية من يضع العراقيل أمام وصول المساعدات لليمنيين.
وأضاف اليماني، خلال مؤتمر صحفي على هامش

اجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية  أنه يجب تعزيز طرق تقديم المساعدات للشعب اليمني.
وأكد أن ميليشيات الحوثي الإيرانية،

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تسعى إلى تعزيز وجودها في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، على الرغم من اتفاق السويد الذي ينص على ضرورة انسحابها من المدينة ومينائها، مشددا على أنه لا يمكن الوصول لسلام مستدام ما لم يلتزم الحوثيون بالعمل مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل سلمي.

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