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وزير الخارجية اليمني خالد اليماني- أرشيفيةوكالات:
قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تتعمد منع وصول المساعدات إلى المدنيين اليمنيين، مطالبا المجتمع الدولي بتسمية من يضع العراقيل أمام وصول المساعدات لليمنيين.
وأضاف اليماني، خلال مؤتمر صحفي على هامش
وأكد أن ميليشيات الحوثي الإيرانية،
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اليمني: ميليشيات الحوثي تتعمد منع وصول المساعدات للمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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